Le Havre. Des interdictions de circulation et stationnement pour les 80 ans de la Libération

La Ville du Havre commémore sa libération en ce mois de septembre, avec en point d'orgue la journée du jeudi 12 septembre. Plusieurs mesures d'interdiction de stationnement et de circulation sont donc prévues, à partir de mardi 10 septembre, dans la rue de Paris et les rues adjacentes, mais aussi autour du Volcan.

La rue de Paris fermée

Le stationnement sera interdit dès 23h, mardi 10 septembre, sur la partie sud de la rue de Paris (de la rue Voltaire à la rue de la Commune) et ses rues perpendiculaires, notamment celles qui bordent la cathédrale. Sur ce secteur, la circulation sera interdite du mercredi 11 septembre à 13h jusqu'au vendredi 13 septembre à 1h du matin.

Les restrictions de circulation du 10 au 16 septembre.

Une seconde zone de restrictions concerne le nord de la rue de Paris (du Volcan à la place de l'hôtel de ville) ainsi que les rues adjacentes, qui bordent l'espace Niemeyer et la place Perret, la rue Edouard Lang et les quais Lambardie et Georges V (jusqu'à la hauteur de la place du Chilou). Elle comprend également l'extrémité sud de la rue de Paris, la rue de la Commune et la rue Saint-Jacques. Dans ces secteurs, la circulation sera interdite à partir de 7h, jeudi 12 septembre, jusqu'à 1h du matin.

Du mardi 10 au jeudi 13 septembre, des déviations sont par ailleurs prévues sur les lignes de bus C1, C2 et C4.

Pratique. Le détail des restrictions de circulation et de stationnement est à retrouver sur lehavre.fr