Bonne table à Caen. Bertine : une cuisine de rue revisitée

Dans les coulisses de Bertine, Anthony Caillot s'inspire des plats emblématiques de la cuisine nomade tout en y intégrant sa touche étoilée, avec des ingrédients locaux et de saison.

Un concept imaginé sur la Presqu'île de Caen par Laura Grandin, gérante du restaurant, qui voit la cuisine comme un art qui peut toujours être réinventé. Et Bertine, comme "un incubateur de talents, qui laisse la place à la créativité. Des plats simples, mais décomplexés que l'on peut déguster dans une ambiance chaleureuse".

Un menu convivial et accessible

Bertine offre une formule plat-dessert à 20€ pour le déjeuner, permettant d'explorer sa carte à un prix abordable. J'ai découvert leur plat signature : le Phô. Cette spécialité vietnamienne revisitée incarne parfaitement la philosophie du restaurant et celle de la cuisine d'Anthony Caillot : un mélange de simplicité et de saveurs. Le service était fluide, et le personnel à l'écoute. Pour anticiper, la serveuse m'a demandé de combien de temps je disposais pour déjeuner, afin de s'adapter à la suite de ma journée !

Côté desserts, le chef mise sur la diversité et la légèreté avec des petites bouchées permettant de découvrir un éventail de saveurs en une seule dégustation. Dans la formule, sont annoncées trois petites douceurs sucrées, mais c'est une assiette bien plus garnie que j'ai pu goûter, si l'on compte la boule de glace légère et les fruits de saison. La mignardise que j'ai préférée ? La meringue fourrée à la compote de rhubarbe.

Le soir, le concept évolue vers des assiettes à partager, tout en dégustant des cocktails soigneusement élaborés. Le lieu et la décoration s'y prêtent volontiers, et je suis curieuse d'y retourner pour profiter des lumières feutrées. S'il ne pleut pas, leur terrasse semble tout aussi agréable pour un apéro de rentrée convivial.

Le Phô, plat signature du restaurant Bertine.

Pratique. Bertine, 9 Rue de Suède et de Norvège à Caen. Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 21h. Tel : 02 31 70 36 61.