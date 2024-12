Bonne table à Rouen. Le P'tit Bec change de patrons et garde sa carte

L'établissement a plus de 30 ans maintenant et la tradition perdure malgré le changement de propriétaires. L'ancienne patronne a rendu le tablier après 20 ans de bons et loyaux services, laissant place à la jeunesse. Cindy Lesain et Nicolas Limare, tous les deux employés du restaurant, sont les nouveaux patrons. La première a travaillé pendant six ans au service et le deuxième est en cuisine depuis 14 ans désormais. Si la direction change, la formule est restée la même. Les habitués ne seront pas dépaysés. Ils pourront retrouver l'ambiance de bistrot d'antan caractéristique du P'tit Bec et sa devanture rouge immanquable. Côté cuisine, là encore, votre palais ne sera pas bouleversé puisque toute la carte a été conservée, privilégiant des plats très normands.

Une cuisine normande et généreuse

Je me lance sur la spécialité de la maison : le gratin. Je le choisis "rouennais", c'est-à-dire avec pommes de terre, champignons, lard grillé, Neufchâtel, et crème avant de finir sur une brioche perdue avec glace à la vanille pour un total de 22,30€. C'est riche sans être trop copieux. Idéal si vous êtes un passionné de la cuisine de "grand-mère". "Le P'tit Bec a fait partie de la vie de plein de gens", déclare Cindy Lesain, la co-propriétaire. "Certains sont venus ici étudiants et aujourd'hui ils reviennent avec leurs enfants." Ce qui fait la force du restaurant c'est bien "cette cuisine gourmande, ses gratins, ses pâtisseries maison, etc. On sent que cela véhicule une émotion chez les gens." Une cuisine généreuse donc, mais de qualité, insiste le cuistot en chef, Nicolas Lemire : "On fait tout nous-même, on travaille les produits frais et locaux." Celui qui a connu de nombreux établissements dans sa carrière a toujours eu de l'affection pour le P'tit Bec, "cela fait 14 ans que je suis ici, j'ai toujours travaillé dans l'établissement comme si c'était le mien".

Le gratin "le Rouennais".

Pratique. 182 Rue Eau de Robec à Rouen. Ouvert le midi du lundi au samedi et le soir le mardi, vendredi et samedi. 02 35 07 63 33.