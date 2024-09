JO 2024. Ces élèves passent la rentrée aux Jeux paralympiques

Leur rentrée scolaire a été décalée. Près de 50 collégiens et lycéens de l'ensemble scolaire Saint-Thomas-d'Aquin de Flers sont depuis mercredi 28 août à Paris pour assister aux Jeux paralympiques. Les élèves travaillent depuis 2 ans sur un projet olympique autour de 3 valeurs : le respect, la persévérance et le partage ; et avec donc en temps fort une semaine aux Jeux paralympiques.

Ecoutez Léandre Cesbron, enseignant d'EPS au collège, sur la genèse du projet : Impossible de lire le son.

Ils ont vécu la cérémonie d'ouverture depuis une fan zone sur le champ de Mars et ont donné de la voix par exemple lors du volleyball assis, du parabadminton ou encore du paraathlétisme. "On a beaucoup crié pour supporter tous les athlètes, dit Aylane Ghebriou d'une voix cassée. L'ambiance est vraiment top. Je pensais que ça allait être moins bien que les Jeux olympiques, mais en vérité les Jeux paralympiques sont tout aussi impressionnants !"

A mettre beaucoup d'ambiance partout où il passe, le groupe a été filmé et interviewé par de nombreux médias.

"On loupe une semaine de cours, mais pour une expérience incroyable, lance à son tour Manoë Mauger. Tous nos amis vont nous poser des questions à la rentrée, ça va être super." Pour les deux futurs élèves de 3e, le programme de la rentrée est encore très sportif ce lundi 2 septembre. Le groupe assiste à du rugby fauteuil, du para tir à l'arc et du cécifoot dans trois lieux emblématiques de Paris. Les élèves rentrent dans l'Orne mercredi 4 septembre, avant de reprendre l'école et ce projet autour du partage.

Le groupe a profité d'être à Paris pour visiter les lieux emblématiques de la capitale.