Flers. Une école olympique

Depuis la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, une semaine olympique et paralympique est organisée chaque année dans l'Education nationale. A l'ensemble scolaire Saint-Thomas d'Aquin de Flers, les deux ambassadeurs olympiques ont la charge de l'organiser. L'objectif est de sensibiliser les élèves. Ils interviennent une demi-journée dans les quatre écoles primaires de l'ensemble scolaire. "Quand on est petit, on connaît beaucoup moins le paralympisme. On leur fait donc découvrir des sports qu'ils ne connaissent pas, explique Jules Lefaivre. Cette année, la semaine olympique et paralympique aura lieu du mardi 2 au samedi 6 avril.

Deux classes olympiques

En plus d'avoir deux ambassadeurs olympiques, l'ensemble scolaire compte deux classes olympiques, notamment la classe de première ST2S (bac technologique santé et social). Les élèves travaillent autour des thèmes de l'olympisme dans certaines de leurs spécialités. Ils iront avec l'école à Paris cet été pour assister aux Jeux paralympiques.