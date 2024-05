La Chapelle-au-Moine. Un lycéen ornais va porter la flamme olympique !

Il sera certainement l'un des plus jeunes. Majeur depuis seulement le début de l'année, Jules Lefaivre a été choisi pour porter la flamme olympique avant l'ouverture des Jeux de Paris 2024.

Son sport de prédilection : le tennis. Jules est presque né avec une raquette dans la main. "Vu que mon papa est professeur de tennis, depuis tout petit je passe mes week-ends au club, même mes vacances", lance le jeune homme originaire de La Chapelle-au-Moine. Au club de Briouze depuis 6 ans, il fait aujourd'hui partie des trois meilleurs joueurs de tennis de l'Orne dans sa catégorie 17-18 ans.

D'ambassadeur olympique à porteur de la flamme

Actuellement élève de terminale à l'ensemble scolaire Saint-Thomas d'Aquin de Flers, Jules y a été nommé ambassadeur olympique, un rôle qu'il assume depuis qu'il est en cinquième. Outre les événements de sensibilisation (voir ci-contre), le but en tant qu'ambassadeur était de participer aux JO. "On était sur le haut du paquet pour être bénévole", lance le lycéen. Un œil sur ses études supérieures, il a préféré ne pas accepter les propositions qui lui ont été faites, essentiellement en septembre.

"Un soir ma maman reçoit un mail, c'était écrit 'vous êtes pris pour porter la flamme'"

Ce que Jules ne savait pas, c'est qu'il était inscrit par son professeur d'EPS pour porter la flamme. "Il a dit à mes parents de ne pas me le dire parce qu'il ne savait pas si j'allais être pris ou n'être que réserviste". Et finalement, le Graal. "Un soir ma maman reçoit un mail, c'était écrit 'vous êtes pris pour porter la flamme'. J'étais content parce que c'était deux ou trois semaines après la fin des postes pour les bénévoles. J'étais déçu de ne pas avoir été pris parce que presque tous mes copains ambassadeurs le sont. Finalement, je me dis que je vais porter la flamme, c'est une fois dans une vie", sourit le jeune homme.