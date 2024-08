Flers. Morganne Boudonnet, une marathonienne aux Jeux olympiques

"J'ai juste coché une case et j'ai eu mon dossard", lance Morgane Boudonnet, qui d'habitude ne participe jamais à ce genre de concours. Cette fois, la Flérienne a bien fait. Grâce à ce geste en s'inscrivant au marathon de Caen 2023, elle va fouler, comme 20 023 autres coureurs, le bitume parisien et réaliser le Marathon pour tous des Jeux olympiques de Paris 2024. "J'ai cru à un spam quand j'ai ouvert ma boîte mail", assure la trentenaire.

Elle va emprunter le même parcours que le marathon olympique de nuit, samedi 10 août, entre les épreuves masculine et féminine, respectivement le samedi et le dimanche matin. "Ça va être incroyable ! Un départ de l'hôtel de ville pour une arrivée sur l'Esplanade des Invalides en passant par tous les monuments emblématiques : le Château de Versailles, la Tour Eiffel, le Louvre, l'Opéra Garnier", énumère-t-elle. Morgane Boudonnet se fixe comme premier objectif de prendre du plaisir et d'aller au bout des 42km. "C'est la chance d'une vie de pouvoir participer à une épreuve des JO. Je pense que je m'arrêterai même pour prendre des photos afin d'immortaliser le moment", glisse-t-elle.

"La course à pied, c'est une drogue"

La professeure d'espagnol au lycée Jean-Guéhenno de Flers a commencé il y a une dizaine d'années, et court de façon régulière depuis désormais six ans. "Aujourd'hui, la course à pied me permet d'équilibrer vie personnelle et professionnelle. Je vais très souvent courir en sortant du travail parce que c'est un moyen de décompresser. Et quand je ne peux pas courir, ça joue sur mon moral et mon humeur", explique la licenciée du Flers Athletic Club et des Petits Suisses normands. "La course à pied, c'est une drogue pour moi. Il y a pire, donc je vais continuer à la consommer de façon régulière", conclut-elle.