Seine-Maritime. L'Etat tente de soutenir l'agriculture biologique

La filière de l'agriculture biologique française subit depuis 2020 une crise importante. Les ventes et les conversions d'agriculteurs sont en forte baisse à cause de l'inflation et de la multiplication des labels moins exigeants. Pour soutenir cette filière, l'Etat a mis en place des aides d'urgence. En Normandie, plus de 4 millions d'euros ont été distribués à 335 exploitations en 2023 et 4,6 millions d'euros en 2024 à 299 exploitations.

Pour aller plus loin, le programme Ambition bio 2027 a vu le jour. Il vise à accompagner et soutenir le développement de la filière. L'accent est particulièrement mis sur le développement des débouchés des produits bio (grand public, restauration collective et commerciale).

Les cantines comme débouché

Mercredi 28 août, Jean-Benoit Albertini, le préfet de Seine-Maritime, s'est rendu à Gainneville pour visiter l'exploitation en agriculture biologique, le GAEC Malo. La ferme, présente depuis les années 50 dans le pays de Caux, exploite une surface agricole de 61 hectares en production maraîchère biologique. Sa production, essentiellement constituée de carottes, endives et de pommes de terre, permet notamment de fournir les cuisines centrales de Gonfreville-l'Orcher, de Harfleur et de Octeville-sur-Mer, ainsi que les cuisines des écoles maternelles et primaires de Gainneville et de Rogerville. C'est un exemple que veut mettre en avant la préfecture. Cette dernière rappelle que la loi dite Egalim prévoit au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio dans les repas servis.