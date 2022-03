Saint-Lô. Du bio et local dans ma cantine ? C'est possible !

C'est ce que démontrera le jeune collectif qui milite pour du bio et des circuits courts dans la restauration collective lors d'un colloque ouvert à tous ce lundi 18 avril à Saint-Lô avec des exemples concrets.

Jean-Jacques Guerrier, chef de la cuisine centrale de Bruz près de Rennes, par exemple a entamé cette démarche. Aujorud'hui le tiers des 1 000 repas servis quotidiennement sont bios !

La réunion doit aussi démontrer l'avantage des circuits courts.

Alexandre Henry est maraîcher bio depuis 6 ans sur Saint-Lô

Il encourage la reconversion des agriculteurs conventionnels vers ce type de production qui est un modèle économique rentable.

Il incite au passage au bio, face à des consommateurs qui deviennent de plus en plus responsables sur leur façon de se nourrir, plus sensibles à l'environnement et les prix ne sont pas plus chers !

Ce colloque doit donner des clés aux responsables politiques, aux parents d'élèves, aux responsables de la restauration collective, via travers un partage d'expériences de professionnels.

C'est ce lundi 18 avril à 20h00 au centre culturel de Saint-Lô, c'est gratuit.