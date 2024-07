Le Havre. La Bio en fête, une première en Seine-Maritime

"C'est un vrai challenge !", sourit Stéphanie Maertens. Pour la première fois, la maraîchère installée aux Trois-Pierres, près de Saint-Romain-de-Colbosc, va recevoir sur son exploitation la Fête de la Bio Normandie, organisée par l'association du même nom. Après plus de vingt éditions "de l'autre côté de l'eau", l'événement s'implante en Seine-Maritime samedi 25 et dimanche 26 mai. Organisée en partenariat avec le réseau Amap Haut-Normand, Bio en Normandie et les Civam, la fête rassemble une soixantaine de producteurs de la région installés en agriculture biologique, mais aussi des associations, organismes de formation ou filières agricoles (lin, chanvre, lait…).

Théâtre, spectacle équestre, bal…

Au programme : marché de producteurs, spectacle équestre (15h30 le samedi, 14h le dimanche), concerts, jeux en bois, conte musical (samedi à 15h et 16h30), ateliers (permaculture, cuisine végétale, jardinage…), quiz, démonstration de chiens de troupeau… La fête sera aussi l'occasion de débattre de la place des femmes en agriculture, l'élevage bio, la politique agricole commune, le bio dans les cantines, etc. "Un événement sur la bio sur la pointe de Caux, c'est rare et c'est incontournable d'y être, estime Arthur Baur, directeur de l'association Graine en Main et membre de l'organisation. C'est une fête qui n'est pas dédiée qu'aux personnes convaincues mais qui se veut ouverte à tous. Ce sera sans doute l'occasion de casser quelques idées reçues : manger bio, cela ne coûte pas plus cher, à condition de cuisiner soi-même."

Pendant les deux jours, la pièce de théâtre Terre Vérité sera proposée à 14h30 et 16h30. Jouée par une cinquantaine de comédiens amateurs, dont certains agriculteurs, elle raconte, à travers l'histoire d'une famille cauchoise, les urgences auxquelles fait face le monde agricole. Pour prolonger la fête, une soirée guinguette est organisée le samedi avec un repas de produits bio et locaux (16€ adultes, 9€ - de 12 ans) suivi d'un bal animé par 2Si2La.

Pratique. Samedi 25 mai de 14h à minuit, dimanche 26 mai de 10h à 18h30, au Panier des Trois-Pierres. Un jour 5€, deux jours 8€. Gratuit pour les - de 16 ans. Repas du samedi soir et théâtre à réserver sur fetedelabio.org.