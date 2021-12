Saint-Hilaire-de-Briouze. Orne : la fête de la Bio à Saint-Hillaire-de-Briouze 

Venez à la rencontre des acteurs de la filière bio de Normandie, à la fête de la Bio, 19ème du nom, à Saint-Hillaire-De-Briouze (Orne). Un évènement qui a pour vocation de valoriser les terroirs, les bons produits locaux, et les acteurs qui oeuvrent en faveur d'une agriculture et d'un mode de vie plus sains.

La bio au coeur de l'économie locale

Cette année, l'événement s'attachera tout particulièrement à la thématique de la bio au coeur de l'économie locale, créatrice d'emplois et de développement des territoires.

Stéphanie Duteil, co-organisatrice de l'événement pour le "Réseau Bio Normand"





Festivités, rencontres et échanges autour de l'agriculture biologique. De 6000 à 8000 personnes sont attendues sur le week-end.Le vendredi sera une journée réservée aux professionnels, une journée dite "Technique" pour ceux qui seraient intéressés pour travailler et se mettre aux conformités Bio.Le programme complet de la fête de la Bio 2017 est à télécharger