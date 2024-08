Paralympiques 2024. Une vingtaine de pompiers de la Manche en renfort en région parisienne

Les Jeux paralympiques commencent mercredi 28 août. De nombreux gendarmes et policiers, mais aussi pompiers, sont mobilisés. Près de 20 pompiers de la Manche sont partis dans la matinée pour aller renforcer leurs collègues d'Ile-de-France. Et 14 d'entre eux ont été affectés dans différents centres de secours du Val d'Oise, comme lors des Jeux olympiques en août. Les 6 autres vont aller à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour des interventions dans le secteur de la capitale, et non dans les départements limitrophes.