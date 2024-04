Jeux olympiques et paralympiques. Objectif Paris 2024 pour Bérenger Ligot, para judoka de la Manche

Un Manchois essaye de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Bérenger Ligot pratique le judo depuis son plus jeune âge. Cet athlète de 32 ans qui vit et s'entraîne à Avranches est masseur à l'hôtel spa Prévithal de Donville-les-Bains. Il est atteint d'une rétinite pigmentaire qui lui fait perdre progressivement la vue. Il tente de se qualifier en para judo, dans la catégorie J2, pour les malvoyants, en plus de 90kg.

Objectif JO

Bérenger Ligot est passé au para judo il y a maintenant deux ans. "J'en avais marre, en compétition, de ne pas voir les mains arriver. Là, on part en garde emboîtée", explique-t-il. Il continue tout de même de faire des compétitions en judo. Il ajoute : "Dès que je me suis inscrit en para judo, j'ai dit 'je vais faire les Jeux'. On va essayer en tout cas. Maintenant que je suis à une marche d'y arriver, on va tout faire pour. C'est un rêve de tout sportif de faire les JO."

Bérenger Ligot, para judoka Manchois en quête d'une qualification aux Jeux paralympiques

Le masseur enchaîne maintenant les stages et les compétitions pour essayer de se qualifier. Il est en lice contre un autre athlète car il n'y a qu'une seule place à pourvoir. Il aura la réponse le 3 juillet prochain. Pour lui permettre d'avoir toutes ses chances, son entreprise lui donne des jours pour aller en stage.