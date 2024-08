Fleury-sur-Orne. Il menace de mort le personnel de la mairie

Au tribunal de Caen, jeudi 22 août, un homme était jugé pour des menaces de mort envers les employés de la mairie de Fleury-sur-Orne. Le 30 août 2023, cet homme se présente à l'hôtel de ville de Fleury-sur-Orne. Il est connu du personnel pour des visites fréquentes, car il veut un logement. Ce jour-là, il est très menaçant et énervé. Il se met à hurler : "Je vais tout brûler ici." Les employés présents prennent peur.

Il veut absolument un logement

Une plainte est déposée au nom de la mairie pour menaces de mort. L'homme est entendu le 6 novembre 2023. Il explique qu'il habite chez ses parents et que cette situation n'est pas souhaitable. C'est pourquoi il veut absolument un logement municipal à Fleury-sur-Orne. Il dit regretter cette attitude menaçante, qu'il justifie par un taux d'alcoolémie important. Il travaille comme intérimaire et gagne 1 200€ par mois, et dit qu'avec ce salaire, il peut payer un loyer. Six mentions sont sur son casier judiciaire pour des vols, rébellion, port d'arme, violence, outrage, et conduite sans permis.

Prison ferme

Au tribunal de Caen jeudi 22 août, en l'absence du prévenu de 24 ans, une représentante de la mairie explique : "Il est connu dans la commune pour son attitude déplorable, mais cette fois-ci, il est allé trop loin." Cependant, elle dit que la commune retire sa plainte. Pour le procureur, ce comportement est inadmissible. Son casier judiciaire prouve que l'homme est violent, et que sa consommation d'alcool aggrave la situation. Il demande une peine de prison ferme avec obligation de soins concernant son alcoolémie.

Après délibéré, Sophian Bouftila est reconnu coupable des délits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 8 mois de prison dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins pour son problème d'alcool, et obligation de travail. Il devra en outre régler la somme de 127€ au Trésor public pour frais de procédure.