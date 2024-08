Près de Rouen. Des élus interpellent le département suite à plusieurs fugues au foyer de Canteleu

Que se passe-t-il au foyer de Canteleu ? L'Idefhi (Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion) a fait l'objet de quatre fugues de ses pensionnaires ces dernières semaines, exclusivement des adolescentes. Toutes ont été retrouvées après quelques jours de recherche, mais le doute subsiste sur les raisons de leurs fuites. Si bien que les politiques locaux s'en mêlent et s'interrogent. Dans un courrier commun, adressé au président du département en charge de la structure, les députés socialistes Gérard Leseul et Florence Herouin-Leautey, Didier Marie, sénateur socialiste de Seine-Maritime et Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, demandent des comptes.

Ces "récentes fugues de quatre jeunes filles issues du même foyer… ne font que renforcer nos inquiétudes et notre indignation", expliquent les quatre élus, quelques mois après avoir dénoncé le manque de moyens et les conditions de travail des professionnels de l'Aide sociale à l'enfance.

Un audit pour les professionnels de l'Aide sociale à l'enfance ?

"Les professionnels sont trop peu nombreux, travaillent dans des conditions extrêmement précaires, et les structures apparaissent inadaptées à l'accueil de jeunes aux parcours traumatiques", poursuit le courrier. Les élus demandent le lancement d'un audit au plus vite pour "formuler des propositions concrètes pour le secteur de l'Aide sociale à l'Enfance".

Lyes Louffok, connu comme militant pour les droits des enfants et ancien candidat du Nouveau Front populaire, a lui aussi fait part de son inquiétude sur les réseaux sociaux concernant le foyer de Canteleu et ses nombreuses disparitions.