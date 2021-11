Rouen. Des rencontres pour "refonder" le Parti socialiste en Seine-Maritime

Revers cinglant à la présidentielle, perte d'adhérents, grosse déconvenue aux législatives... L'année 2017 est bien compliquée pour les dirigeants et les militants du Parti socialiste en Seine-Maritime. Mais le PS ne se laisse pas abattre pour autant et veut s'affirmer comme une force d'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe.

"Les derniers résultats nous forcent à nous repenser, admet Nicolas Rouly, premier secrétaire fédéral du PS dans le département. Ça passe par des forums participatifs avec les militants pour dessiner des pistes sur les valeurs et le fonctionnement du Parti socialiste."

Échanges d'idées

Le premier de ces forums se tient ce jeudi 26 octobre 2017 à Canteleu, près de Rouen. Puis deux autres suivront, le 22 novembre au Havre et le 25 novembre à Dieppe. Des ateliers seront organisés par groupes d'une dizaine de personnes pour réfléchir autour d'un thème précis. "Ce qui en ressortira nous servira à faire vivre le parti localement, et on le partagera avec les autres fédérations", explique Nicolas Rouly.

Pour ce premier rendez-vous, le thème principal est "l'exercice des responsabilités". À travers des discussions, les participants seront amenés à se questionner sur "la façon dont nous avons agi au niveau national, la façon dont nous agissons encore au niveau local et la façon dont on se projette pour demain."

Pratique. Première rencontre ce jeudi 26 octobre 2017, à partir de 19h30, à la mairie de Canteleu. Ouvert à tous.

