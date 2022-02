Primaires socialistes : le vote dans l'agglomération rouennaise en détails

A l’échelle nationale, François Hollande a dominé le premier tour des primaires socialistes, dimanche 9 octobre. Mais Martine Aubry est arrivée en tête en Seine-Maritime, avec 38% des voix (17 757 voix) contre 36 % pour François Hollande. Arnaud Montebourg a juste atteint les 15%.

Hollande en tête à Bois-Guillaume

Martine Aubry, bénéficiant de l’appui de Laurent Fabius, se détache dans l’agglomération rouennaise : 51% à Canteleu, 49% à Elbeuf et au Grand-Quevilly, 45% au Petit-Quevilly, 41% à Sotteville mais “seulement” 38% à Rouen. François Hollande n’arrive en tête qu’à Bois-Guillaume, avec 37% des voix contre 33% pour Aubry. Il réalise néanmoins de bons scores à Rouen (33%), Sotteville et Mont-Saint-Aignan (34%) ou Petit-Couronne (36%). Arnaud Montebourg, la surprise de ce premier tour, dépasse la barre des 17% à Rouen, Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume.

Environ 10% des électeurs inscrits se sont déplacés aux urnes dans les grandes villes de l’agglo. La palme de la participation revient au Grand-Quevilly (11,7%).

Pratique. Second tour ce dimanche 16 octobre de 9h à 19h. Rens. www.lesprimairescitoyennes.fr