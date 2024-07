Rouen. Vers une réduction des nuisances sonores sur les courbes du tramway ?

Vous les avez sans doute entendues. Depuis le début de l'année, le tramway de Rouen provoque des nuisances sonores. La Métropole a trouvé la cause et l'a indiquée dans un communiqué paru vendredi 26 juillet. Les crissements des roues sur les rails courbes ont suscité des plaintes de riverains et des préoccupations chez les autorités locales. Après une analyse approfondie, des solutions temporaires et à long terme sont désormais sur le point de voir le jour.

Bilan de l'enquête

Les enquêtes menées depuis janvier ont révélé que le bruit provient du frottement entre les roues et les rails en courbe. Pour y remédier, Transdev Rouen mettra en place un système de graissage manuel, qui sera renforcé par un véhicule spécialisé dans quelques mois. Ces mesures provisoires visent à atténuer le bruit en attendant l'implantation d'un système de graissage automatique, prévu dans environ 12 mois.

Les autorités restent engagées à résoudre ce problème tout en garantissant la sécurité du réseau de tramway.