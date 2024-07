Près de Lillebonne. Un an après la mort d'Andie et Melly, leurs parents créent une association

A nos plus belles étoiles. C'est le nom d'une association créée à La Frenaye, près de Lillebonne, par les proches d'Andie et Melly Benney. Frère et sœur, âgés de 19 et 12 ans, ils ont perdu la vie dans un terrible accident de la route survenu au niveau de l'écluse de Tancarville, le 23 juillet 2023.

Cette association, présidée par leur maman Aurélie, a pour but de soutenir les parents confrontés à la perte soudaine d'un enfant. "Quand le drame est arrivé, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas vraiment de dispositif pour aider les parents endeuillés, détaille Charlène Colivet, la belle-sœur d'Aurélie et tante d'Andie et Melly, Aurélie et Willy (le père) se sont retrouvés un peu seuls face à tout cela." Après son hospitalisation après l'accident de la route, auquel elle a survécu, Aurélie n'a pas bénéficié d'un suivi psychologique. "Il a fallu qu'on appelle, nous, la famille, pour qu'il y ait quelque chose de mis en place. Mais certaines familles ne sont pas en capacité de le faire, c'est très compliqué, tout le monde est impliqué dans ce deuil, on est tous touchés", poursuit Charlène, secrétaire de l'association.

Une marche blanche

Aide à l'organisation de marches blanches, à la création de cagnottes… C'est ce type d'appui que pourrait apporter A nos plus belles étoiles. "Willy et Aurélie reçoivent des messages de parents qui ont vécu des drames similaires, ils se comprennent. Et cela leur fait aussi du bien d'épauler les autres".

Ce mardi 23 juillet, les proches d'Andie et Melly organisent justement une marche blanche à 14h dans leur village de La Frenaye. Une forme d'hommage qui n'avait pas encore pu se tenir jusqu'ici. Le départ sera donné rue Jean-Baptiste Becquet. Une cagnotte sera ouverte à cette occasion dans la salle municipale pour des dons à l'association A nos plus belles étoiles.