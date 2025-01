Près de Lillebonne. Un appel à témoins lancé pour retrouver un jeune homme de 26 ans disparu depuis plus d'une semaine

L'association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD) a partagé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux, jeudi 30 janvier, concernant la disparation d'un jeune homme de 26 ans à La Frenaye près de Lillebonne. Ce dernier serait disparu depuis le 22 janvier. Contactée, la gendarmerie de Seine-Maritime indique ne pas avoir ouvert de dossier à son sujet pour l'heure.

D'après le descriptif de l'association, le jeune homme a les cheveux bruns courts et frisés, a les yeux marron, mesure 1m77 pour 80kg. Il porte également des tatouages sur le cou, sur le bras droit et sur la main gauche. Il est vêtu d'une parka bleu marine, et porte des baskets de la marque Adidas noires à rayures blanches. L'ARPD invite les éventuels témoins à se manifester au : 06 72 32 37 74 ou par mail à normandie@arpd.fr

L'ARPD se présente comme une association de 600 bénévoles qui vient en aide aux familles de disparus en France "dans le cadre de la législation en vigueur, pour les aider dans leurs actions".