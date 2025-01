Meurtre d'un garçon de 14 ans à Evreux. Une marche blanche réunit 600 personnes

Environ 600 personnes ont participé mercredi 15 janvier à Evreux à une marche blanche en hommage au jeune garçon de 14 ans, tué vendredi 10 janvier d'un coup de couteau à la suite d'une querelle amoureuse. Partis du domicile de la victime, situé dans le quartier ZUP de la Madeleine, plusieurs centaines d'adultes et d'enfants ont déambulé en silence jusqu'au stade de foot Mathieu Bodmer, théâtre des matchs du Evreux FC27 où était licencié l'adolescent.

La famille a observé un temps de recueillement sur le rond central tandis que se plaçait autour du terrain le reste du cortège, constellé de t-shirts "Repose en paix Icif", le prénom de la victime. "Icif c'est le fils de tout le monde, a déclaré sa mère. Dieu a donné, Dieu a repris, je souhaite que ce qui est arrivé à mon fils n'arrive à personne d'autre", avant de remercier la foule qui a ensuite respecté une minute de silence.

Un adolescent de 16 ans écroué

Un adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir infligé la blessure mortelle vendredi soir dans le quartier de la Madeleine avant de se dénoncer à la police, a été écroué dimanche pour meurtre sur mineur. Lors de sa garde à vue, l'agresseur présumé a expliqué qu'il se promenait avec une amie en sortant du lycée lorsqu'il avait croisé la future victime, qu'il connaissait et qui était l'ancien "petit copain" de la jeune fille. Il aurait alors assuré qu'il n'avait "aucune intention vis-à-vis de la jeune fille", "mais l'échange s'était terminé avec la menace de son interlocuteur lui disant qu'il ne voulait plus échanger avec lui sur les réseaux sociaux" selon Rémi Coutin, le procureur d'Evreux.

Après plusieurs échanges de messages sur les réseaux sociaux et un appel à s'expliquer, l'adolescent se serait rendu à un rendez-vous où l'attendaient selon lui sept jeunes. Le mis en cause aurait poignardé la victime au thorax alors qu'il disait avoir visé le bras, selon lui, après avoir été giflé, et a contesté avoir eu l'intention de tuer.

Aucun des deux adolescents n'avait fait l'objet auparavant de condamnation par la justice.

Avec AFP