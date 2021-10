Double meurtre à Rouen : 700 personnes rendent hommage aux victimes

Deux marches blanches en hommage à Julien et Elise, victimes d'un double meurtre et dont les corps ont été retrouvés dimanche 20 décembre, ont réuni plusieurs centaines de personnes samedi 26 décembre à Dieppe et dimanche 27 décembre à Rouen.