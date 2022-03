Bernay. Eure : une femme arrêtée pour le meurtre de son mari

Une femme d'une cinquantaine d'années est soupçonnée d'avoir tué son mari il y a deux ans. Elle a été arrêtée et incarcérée (détention provisoire) entre les 8 et 9 avril 2019. Son compagnon actuel est également poursuivi pour non-dénonciation de crime.

Poursuivie pour assassinat et disparition du corps

La femme est poursuivie pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Son nouveau compagnon l'est pour recel de cadre et non-dénonciation de crime.

La victime est un homme de 70 ans qui avait disparu il y a environ deux ans.

Violences conjugales ou piste financière

En garde à vue, la femme a reconnu le meurtre de son mari et avoir fait disparaître son corps. Les causes du crime restent floues : "toutes les pistes sont explorées", indique la justice, que ce soit les conséquences de violences conjugales et la piste financière.

"Les investigations ont démarré au début de cette année quand la première femme de la victime a voulu récupérer ses parts acquises dans la maison familiale", a expliqué Dominique Puechmaille, la procureure de la République d'Évreux, précisant qu'une enquête pour disparition inquiétante avait alors été ouverte.

Avec AFP.

