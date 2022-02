Breteuil. Le suspect d'un meurtre interpellé

Un homme de 20 ans, soupçonné de l'assassinat d'un sexagénaire dans l'Eure, a été placé en garde à vue samedi 19 octobre 2019, a indiqué le parquet d'Évreux le lundi 21 octobre 2019. Le suspect devait être présenté lundi après-midi au juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Évreux, "en vue de sa mise en examen du chef d'assassinat et de son placement en détention provisoire", selon un communiqué du parquet d'Évreux.

"L'homme, placé en garde à vue depuis le 19 octobre 2019, âgé de vingt ans, sans antécédent judiciaire, a reconnu avoir donné la mort à un habitant de la commune de Breteuil (Eure) âgé de 66 ans", indique Valérie de Saint-Félix, procureur adjoint d'Évreux, dans ce communiqué. "À ce stade, et sous réserve des investigations en cours, ce serait plutôt une bagarre qui a mal tourné", a déclaré à l'AFP une source de la gendarmerie. "Le corps sans vie de la victime a été découvert le 19 octobre 2019 dans un bras de (la rivière) Iton situé à quelques mètres de son domicile. Les premières investigations médico-légales ont permis de mettre en évidence que la cause de la mort était d'origine violente et criminelle", détaille la procureur adjoint d'Évreux.

Il squattait le domicile de la victime

Les soupçons s'étaient portés sur le suspect dès lors qu'il avait été surpris, le 16 octobre 2019, dans le domicile de la victime où il squattait, selon le communiqué. "C'est un membre de la famille qui l'a constaté. À ce stade, on ne sait pas à quand remonte le décès. Une autopsie aura lieu mardi", a expliqué une source de la gendarmerie. "Le suspect a été interpellé à bord du train Paris-Caen, après un signalement effectué auprès de la gendarmerie pour disparition inquiétante", selon cette même source.

Avec AFP