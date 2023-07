Seine-Maritime. Une cagnotte pour la famille d'Andie et Melly, 19 et 12 ans, morts à Tancarville

Il était de tous les matchs du Havre Athletic Club. Andie Benney, jeune supporter âgé de 19 ans, a péri dans un accident de voiture dimanche 23 juillet, tombée dans la Seine sous le pont de Tancarville. Sa sœur Melly, âgée de 12 ans, était à ses côtés. Ils n'ont pas pu être sauvés malgré l'intervention d'un témoin, qui a pu extraire une troisième personne de l'eau.

Aficionado des Ciel & Marine, Andie suivait les matchs au stade Océane et se joignait aux déplacements organisés par la fédération des supporters. Le Cauchois avait prévu d'être de la partie à Montpellier, à l'occasion du tout premier match du HAC en Ligue 1, en août prochain. Sur Twitter, de nombreux messages de soutien ont été relayés, y compris de supporters d'équipes adverses.

Nous sommes abattus d'apprendre la disparition de notre frère Andie (19 ans), et sa sœur Melly (12 ans).



Au delà d'un fervent Ciel&Marine, Andie était notre ami, quelqu'un de souriant et chaleureux.



Tous les week-ends au stade, et toujours en déplacement, il avait planifié…