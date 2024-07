Grandes voiles du Havre. Belem, Morgenster, Thalassa… Quels bateaux seront là en 2025 ?

Ils sont habituellement des écrins pour les bateaux de course ultramodernes de la Transat Jacques Vabre. Mais c'est un tout autre type de navire qu'accueilleront les bassins du port du Havre, du 4 au 7 juillet 2025. Les Grandes Voiles du Havre seront de retour, après avoir rassemblé 400 000 visiteurs en 2017, année des 500 ans de la Ville.

La fête sur les quais

Des dizaines de voiliers d'exception sont attendus. A un an de l'événement, certains ont déjà confirmé leur venue :

• Le Belem, emblématique navire trois mâts français de 58m, qui a récemment acheminé la flamme olympique depuis Olympie jusqu'à Marseille

• Le Gulden Leeuw, trois mâts néerlandais à huniers qui s'étend sur 70m

• Le Capitan Miranda, trois mâts de 50m, navire école de la marine uruguayenne

• Le Sorlandet, magnifique trois mâts carré norvégien de 65m

• Le Morgenster, brick néerlandais à deux mâts de 48m

• Le Thalassa, trois mâts barque néerlandais de 22,5m

• Le Jolie Brise, cotre pilote anglais de 22,5m, construit au Havre en 1913

Ces bateaux, amarrés dans le bassin Paul Vatine, le bassin de l'Eure et le bassin Bellot, pourront se visiter gratuitement. Un village d'animations sera également installé sur les quais, avec des concerts, un feu d'artifice, un défilé des équipages et une grande parade le 7 juillet 2025.

Départ de la Tall Ships Race

Les Grandes Voiles du Havre sont organisées à l'occasion du départ de la Tall Ships Race, mythique course internationale de voiliers, où les équipages doivent être composés d'au moins 50 % de jeunes âgés de 16 à 25 ans. Les voiliers quitteront Le Havre le 7 juillet 2025 pour rallier Dunkerque, dans le Nord, puis Aberdeen, en Ecosse et Kristiansand, en Norvège, pour une arrivée à Esbjerg, au Danemark. Une centaine de jeunes de la communauté urbaine participeront à la course.