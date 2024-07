Manche. Les premiers touristes arrivent dans les campings

Il n'y a pas que les élections législatives en ce moment en France ! Les vacances aussi se précisent et arrivent à grande vitesse. Les vacanciers vont arriver en masse samedi 6 et dimanche 7 juillet. Bison futé classe d'ailleurs la Normandie en rouge le premier jour et en orange le second dans le sens des départs. En tout cas, au camping Les Garennes d'Hauteville-sur-Mer, les premiers touristes sont bien là.

Les premiers touristes ont pris leur place au camping Impossible de lire le son.

Sylviane est venue avec son mari Alain de l'Essonne, pour trois semaines. "On est arrivés lundi. C'est agréable d'être en camping parce qu'on peut aller se promener, il y a les jeux pour les enfants, on peut aller à la mer, à la pêche", détaille-t-elle. Et surtout, qu'on ne lui parle pas de politique ou du climat actuel en France, elle est en vacances !