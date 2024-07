Carpiquet. Assises : "Avant cette nuit-là, tout allait bien pour mon couple"

Le 12 septembre 2020, à Carpiquet, un homme baignant dans son sang avait été retrouvé par les pompiers. Un individu de 34 ans est mis en cause, suspecté d'avoir tué l'ex-compagnon de son amie. Le procès se poursuit aux assises du Calvados.

Divers témoins sont entendus, en particulier la compagne de l'accusé. A la barre, elle confirme que son ex-ami est venu devant chez elle en pleine nuit ce 12 septembre. Il avait une bouteille d'alcool à la main et semblait en état d'ivresse. Elle a pris peur, pensant qu'il la menaçait avec cette bouteille. C'est alors que son compagnon est venu, lui demandant de remonter dans l'appartement. Elle refuse, croyant qu'elle pourrait calmer son ex.

Indignation

L'accusé est alors parti avant de revenir avec un fusil. Elle s'est cachée près d'un camion et a entendu trois coups de feu. Elle est remontée dans son logement, suivi de l'accusé, qui lui a dit d'aller voir le blessé puisqu'elle est aide-soignante, sinon ce serait "non-assistance à personne en danger". Elle ajoute : "Je suis en colère contre mon ex-compagnon et je lui en veux beaucoup, car avant cette nuit-là tout allait bien pour mon couple actuel. Mon concubin en avait fini avec ses problèmes de justice et voulait mener une vie normale avec moi."

La présidente s'indigne : "Vous vous rendez compte de vos propos ?" Mais le lendemain, l'accusé dira des mots semblables en parlant de la victime : "J'ai la haine, à cause de tout ça, je me retrouve à avoir tué un homme."

Les parties civiles sont bouleversées

Ces mots bouleversent la famille qui s'est portée partie civile. Il y a plusieurs témoins, dont un mari et son épouse qui ont été réveillés par du bruit. Ils ont ouvert les volets et entendu les coups de feu. Une voisine est descendue en pyjama, et est tombée sur l'accusé.

Il voulait qu'elle dise aux policiers qu'il sortait de sa douche, ce qu'elle a refusé. Ce sont d'ailleurs les forces de l'ordre qui lui diront qu'il était accusé. Des personnes l'ont vu ramasser des douilles. Elles seront retrouvées dans la poubelle de l'appartement. Le couple est mis en garde à vue au commissariat de Caen. La femme sera libérée et l'homme ira en détention provisoire.