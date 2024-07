Carpiquet. Assises : il s'empare d'un fusil et tue l'ex-compagnon de son amie

Un homme âgé de 34 ans est jugé aux assises du Calvados, depuis lundi 1er juillet 2024. Actuellement en détention au Havre, il est jugé pour le meurtre de l'ancien ami de sa compagne survenu le 12 septembre 2020 à Carpiquet. Un procès qui va durer trois jours. Après constitution du jury, la présidente a relaté les faits.

Le 12 septembre 2020, très tôt le matin à Carpiquet, les pompiers avaient été appelés par des voisins. A leur arrivée, ils ont trouvé un homme à terre, baignant dans son sang. Ils l'ont transporté dans leur camion et prodigué les premiers soins en présence d'une équipe du Samu dépêchée sur les lieux à 5h05 du matin, et qui avait constaté la gravité de la situation. La victime avait été blessée à la nuque, au thorax et au bras par arme à feu. Elle avait de nombreux impacts de plombs sur le corps. Malgré la rapidité de la prise en charge, le décès a été prononcé à 5h30. La police a aussitôt commencé l'enquête. Ils ont appréhendé un homme qui était descendu de l'immeuble avec sa compagne. Ils étaient en train de parler avec une voisine alertée par le bruit. Mis en garde en vue, le couple a été entendu et a expliqué que la jeune femme avait reçu dans la nuit un message d'une amie lui disant que son ex-compagnon, dont elle était séparée depuis 4 mois, allait se rendre chez elle. Elle est sortie dans la rue et l'a vu arriver en voiture. L'homme est descendu avec une bouteille de whisky à la main, il semblait alcoolisé. Son compagnon l'a rejointe et une altercation a commencé. Il est remonté chez lui et est revenu avec un fusil. La femme s'est réfugiée derrière un camion. L'homme armé a alors tiré trois coups de fusil sur la victime qui est tombée à terre. Le procès pour meurtre a commencé lundi 1er juillet. Il n'y a pas moins de 18 personnes qui se sont portées partie civile, et de nombreux amis sont venus soutenir la famille de la victime. Les témoins et experts vont se succéder à la barre.