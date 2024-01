Assises du Calvados. Féminicide près de Caen : "Je lui ai ôté la vie" 

Un procès lourd s'est ouvert ce lundi 15 janvier à la cour d'assises du Calvados. Dans une salle d'audience comble, attestant que ce drame est toujours un traumatisme pour la famille de la victime, un homme de 49 ans y est jugé pour avoir donné la mort à sa femme à l'aide d'un sac en plastique et une cordelette.

Les faits se sont produits le 16 juillet 2020 à Ifs, dans l'agglomération caennaise. Chef des bassins du centre aquatique de Bayeux, Céline Firma-Foulon, alors âgée de 38 ans, est retrouvée inconsciente à son domicile. Après des tentatives de réanimation par les pompiers, elle a été déclarée décédée au CHU de Caen quelques heures plus tard. Le couple, qui s'est connu en 2001 et s'est marié en 2009, avait deux enfants, âgés de 15 et 17 ans au moment des faits.

Le couple était en instance de divorce

Sapeur-pompier à la caserne d'Ifs, l'accusé ne devait pas croiser Céline Firma-Foulon ce jour-là. En instance de divorce, le couple vivait toujours sous le même toit en attendant de trouver chacun un logement. En rentrant d'un séjour en Savoie, l'homme tombe sur son épouse qui s'apprête à partir courir. Une dispute éclate entre les deux individus. Ce lundi 15 janvier à la cour d'assises, l'homme, en sanglots dans le banc des accusés, retrace les événements devant les questions de la présidente, Jeanne Chéenne. "Je lui ai dit que j'allais emmener le chien se promener. Puis, j'ai fait demi-tour. J'ai pris un sac plastique et une cordelette dans le garage. Je lui ai mis la tête dans le sac, enroulé la cordelette autour du cou. On s'est battu pendant dix trop longues minutes. Je bloquais ses bras avec mes jambes mais on est tombés du lit. A un moment, elle ne bougeait plus. Je lui ai ôté la vie."

Le procès se poursuit ce mardi 16 janvier avec les plaidoiries des avocats. Le verdict devrait être rendu en fin de journée.