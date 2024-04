Assises du Calvados. Tentative de meurtre sur son épouse : il risque la prison à perpétuité

A Vire, un féminicide a été évité de justesse grâce au courage d'un passant. Le 3 octobre 2021, les gendarmes sont appelés par une femme. Ils la trouvent dans sa voiture avec ses cinq enfants. Son mari, violent, alcoolisé, vient de les mettre à la porte. Elle est conduite avec sa famille dans un hôtel et, plus tard, dans un gite. A la suite de cet incident, elle fait une demande de divorce.

Tentative de meurtre

Le 20 octobre 2021, elle se rend à son domicile pour chercher quelques affaires, ce qui rend son mari furieux. Il cherche le nouveau domicile de son épouse et finit par trouver sa voiture sur le parking du gîte. Le 22 octobre 2021, vers 7h30, il s'y rend, casse un carreau et entre par effraction. Il se précipite sur son épouse, commence à l'étrangler devant les enfants terrorisés.

Un passant entend les cris et vient au secours de la victime. Il maîtrise l'individu et la police est appelée. La victime est conduite au CHU de Caen, où le médecin légiste de l'équipe médico-judiciaire constate des traces de strangulation, des douleurs cervicales, de la trachée, du sternum, des marques au bas du dos, à la mâchoire, diverses ecchymoses sur le bras. Dans un premier temps, l'homme de 52 ans est hospitalisé en psychiatrie.

Il ne sait pas lire ni écrire

Le procès aux assises du Calvados a commencé le mardi 16 avril. L'accusé, en prison depuis le 15 décembre 2021 à Caen, est sous curatelle renforcée depuis le 22 avril 2022, à la demande de sa sœur aînée qui a constaté qu'il ne savait plus gérer son budget, ce qu'il a accepté. Il est à noter qu'il a des graves problèmes pour lire et écrire.

A la barre, il explique qu'il est de nature suicidaire, ne supporte pas l'abandon et n'était pas d'accord pour divorcer, ce qui l'a rendu incontrôlable. Il reconnaît son problème d'alcool. La victime est aussi à l'audience. Elle dit qu'elle ne supportait plus son alcoolisme qui le rendait violent, en paroles et en actes. Le procès se continuera mercredi 17 avril. Le verdict devait être rendu en fin de journée.