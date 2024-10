Lillebonne. Au musée Juliobona, découvrez l'archéologie et le monde gallo-romain

Situé à Lillebonne, le musée tire son nom de l'ancienne ville gallo-romaine de Juliobona, qui était un centre important de la civilisation romaine en Gaule. Le musée Juliobona est un point de départ idéal pour découvrir les vestiges romains encore visibles à Lillebonne, comme le théâtre antique, qui est l'un des mieux conservés de France. Parmi les pièces maîtresses, on trouve des mosaïques, statues, poteries, bijoux et outils datant de l'époque gallo-romaine. Le musée lillebonnais est un lieu incontournable pour les passionnés d'histoire et d'archéologie. Il offre une plongée fascinante dans le passé gallo-romain de la Normandie. Les équipes du musée proposent trois rendez-vous pour faire découvrir aux plus jeunes ce monde passionnant lors d'ateliers ludiques : jeudi 11 juillet, de 15h à 16h30 ; jeudi 18 juillet, de 15h à 16h30 ; et jeudi 25 juillet, de 15h à 16h30.

Pratique. Animations sur inscription au 02 35 95 90 13 ou par mail à musees@cauxseine.fr. Plein tarif : 7€. Tarif réduit : 5,50€.