Port-Jérôme. Barrages filtrants : deux syndicalistes d'ExxonMobil convoqués au tribunal

C'est une nouvelle étape dans le conflit qui oppose les salariés d'ExxonMobil, où 647 postes sont menacés par la fermeture de plusieurs activités pétrochimiques, à leur direction. Deux coordinateurs syndicaux de FO et de la CGT ont reçu, en leur nom propre, une convocation devant la juridiction civile du tribunal du Havre, pour ce jeudi 27 juin. "Cette convocation est relative au blocage de locaux d'ExxonMobil", précise une source judiciaire. Après un mois de grève pour peser sur les négociations dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'emploi, les deux organisations ont mis en place depuis une semaine des barrages filtrants aux abords de la raffinerie. Pour entrer, salariés et sous-traitants doivent s'armer de patience ou laisser leur véhicule à l'extérieur du site.

"Un coup de massue"

La direction du site a en effet demandé à la justice de trancher sur la légalité de ces actions, "qui interdisent l'accès du site et ralentiraient l'intervention des secours en cas d'incident touchant des personnes ou les installations", pointe ExxonMobil. Des "blocages", dit la direction, qui "ne permettent pas de garantir l'approvisionnement en produits essentiels à la bonne marche de la raffinerie". Si la situation perdure, la direction "pourrait être contrainte pour des raisons de sécurité d'initier dans les prochains jours les manœuvres d'arrêt de la raffinerie."

Près de 650 postes sont menacés sur le site ExxonMobil de Port-Jérôme.

Ces assignations en justice sont "un coup de massue" pour Sébastien Pichault, délégué syndical FO. "Nos coordinateurs ont vu un huissier débarquer chez eux mardi, en fin de journée, devant leur famille. C'est une honte !" Son collègue de la CGT, Germinal Lancelin, y voit "une manœuvre d'intimidation", tout comme le recours aux forces de l'ordre pour faire entrer des camions sur la raffinerie, au début de cette semaine. "Nous sommes des organisations responsables, l'objectif n'est pas que la situation dégénère. Mais on se demande si la direction n'a pas la volonté d'atteindre un point de non-retour."

Prochain round mardi 2 juillet

Une nouvelle réunion de négociations est programmée mardi 2 juillet. Pour l'heure, les syndicats estiment que les propositions en matière de sauvegarde de l'emploi et d'accompagnement sont insuffisantes et restrictives. "On a zéro emploi sauvé en chimie et les mesures d'accompagnement sont très en deçà de ce qu'ExxonMobil est capable de faire, d'autant que la vente du site de Fos-sur-Mer à Rhône Energies a généré énormément de cash", estime Germinal Lancelin. Ce jeudi, un rassemblement est prévu devant le tribunal du Havre à 9h30 avant une journée de grève interprofessionnelle, suivie par l'ensemble des organisations syndicales d'ExxonMobil.