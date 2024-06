Port-Jérôme-sur-Seine. Grève chez ExxonMobil : des barrages filtrants paralysent la zone industrielle

Les automobilistes doivent faire preuve de patience, mercredi 19 juin, sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine. Des barrages filtrants sont mis en place aux entrées de la raffinerie ExxonMobil par des salariés grévistes, à l'appel de la CGT et de FO. Les discussions avec la direction du groupe, qui a annoncé la suppression de 647 postes sur le site gravenchonnais, sont au point mort.

"Pas à la hauteur des enjeux"

"Les propositions ne sont pas à la hauteur des enjeux en termes d'emploi et d'accompagnement des travailleurs, déplore Germinal Lancelin, délégué syndical CGT. Nous faisons ce qu'il faut pour qu'ils garantissent l'emploi et mettent la main au porte-monnaie." Selon le syndicat, près de 100% du personnel posté est en grève. "Nous déplorons ces agissements et regrettons que les avancées sur les mesures du Plan de sauvegarde de l'emploi faites lors de la réunion de négociation du mardi 18 juin n'aient pas été pleinement reconnues," indique de son côté la direction du groupe au sujet des barrages filtrants. Dans ces moments qu'elle qualifie de "difficiles et incertains pour le personnel", elle fait part de sa "volonté de poursuivre un dialogue social constructif avec les instances", dans le cadre du calendrier défini.

Un rassemblement vendredi

Une assemblée générale est prévue dans la matinée, où le personnel de jour pourrait suivre le mouvement. Vendredi 21 juin, c'est une manifestation interprofessionnelle qui est annoncée, avec un rassemblement prévu à 12h30 devant la porte A d'ExxonMobil, suivi d'un cortège jusqu'à Gravenchon. Des travailleurs de différentes branches professionnelles devraient rejoindre le mouvement.

La colère est visible de loin avec des pneus brûlés aux entrées.

ExxonMobil emploie 1 900 personnes sur son site de Port-Jérôme-sur-Seine, auxquels s'ajoutent presque autant de sous-traitants, sans parler des emplois indirects, estimés de 3 000 à 5 000 sur ce secteur.