Sées. La cathédrale obtient deux étoiles au Guide Michelin Voyage & Cultures

Deux étoiles. La reconnaissance prestigieuse décernée à la cathédrale de Sées par le célèbre Guide Michelin met en lumière l'importance historique, culturelle et architecturale de ce bâtiment religieux emblématique de la ville de Sées et, bien au-delà, de tout le territoire alentour.

Cette cathédrale, originellement consacrée à saint Gervais et saint Protais, est une cathédrale de style gothique. Elle est le siège du diocèse de Séez, qui correspond au département de l'Orne. La majeure partie de la cathédrale actuelle est édifiée à partir de 1210. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1875

Le Guide Michelin Voyage & Cultures, successeur du célèbre Guide Vert, est conçu pour les curieux qui souhaitent découvrir et apprécier pleinement les destinations en explorant toutes leurs dimensions culturelles. Les étoiles des guides sont attribuées en fonction de neuf critères, discutés et validés par une équipe d'éditeurs et d'auteurs. Une étoile signifie "vaut la visite", deux étoiles "vaut le détour", et trois étoiles "vaut le voyage".

Cette reconnaissance doit inviter les habitants, les visiteurs et les touristes à venir découvrir ou redécouvrir ce joyau de la Normandie.