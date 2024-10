Manche. A l'abbaye de Cerisy, 1 000 ans d'histoire normande

L'abbaye de Cerisy est là, imposante, dans le centre-Manche, dans la forêt. Le premier monastère date du VIe sicle. L'édifice actuel, lui, remonte au XIe siècle. La beauté de cette église tient, selon le professeur d'université Lucien Musset, au fait qu'elle n'a été que très peu remaniée. "Toute sa structure est romane et d'un seul jet", explique-t-il dans Normandie Romane.

Il existe plusieurs moyens de découvrir cet édifice. Par exemple, des messages sont cachés à plusieurs endroits et il faut les trouver, avec son téléphone et une application. Les équipes de l'abbaye ont caché quatre "trésors" contenant des capsules sonores et des illustrations pour découvrir l'histoire "millénaire et mouvementée" du site. Pour les familles, des sacoches sont proposées à l'entrée pour faire la visite de manière ludique. L'abbaye accueille aussi une programmation musicale avec des concerts, et une fête médiévale samedi 13 et dimanche 14 juillet.

Pratique. L'abbaye est ouverte tous les jours de 10h à 18h.