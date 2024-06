Blainville-Crevon. Archéo jazz : une édition haute en couleur et pleine de surprises !

Plusieurs concerts affichent déjà complets pour la 45e édition du festival Archéo jazz, dont le succès ne se dément pas.

Exceptionnellement, le festival se déroule sur cinq jours, du mercredi 26 au dimanche 30 juin. "Nous avons pris le parti de prolonger le festival sur la journée du dimanche car une belle opportunité s'est présentée à nous : Mathieu Chedid et Thibaud Cauvin ont organisé tardivement leur tournée et se sont greffés au festival. C'est la première fois que les deux copains se produiront en tournée en duo !", dévoile Louis Benet, président du festival. Un concert qui annonce la sortie prochaine d'un album entre les deux guitaristes, l'un très pop et l'autre issu de la formation classique. Comme à l'accoutumée, le festival se renouvelle aussi en termes de programmation : "Chaque soirée a sa propre tonalité. L'événement commence par l'incontournable soirée jazz avec Ibrahim Maalouf, mais le festival promeut aussi de nombreux styles musicaux dérivés : rythm'n blues avec China Moses ou salsa avec Yuri Buenaventura." Parmi les formules nouvelles, Imany se produit sur scène, accompagnée uniquement par neuf violoncelles pour revisiter des tubes de la pop, et c'est aussi un concert dansé. "C'est la première fois que cette forme d'expression est invitée au festival !"

Une histoire de famille

Si la programmation est inédite, on aura toutefois l'occasion de retrouver des familiers du festival : "Yuri Buenaventura fait son grand retour, il était déjà venu dans les années 2000", se réjouit Louis Benet. L'artiste colombien est un pilier de la salsa contemporaine. Mais l'Archéo jazz est aussi une belle façon de célébrer les familles : le contrebassiste Kyle Eastwood, samedi 29, interprète avec son quintet les plus belles musiques qu'il a pu composer pour les films de son père Clint Eastwood : un bel hommage. "On aura aussi le plaisir d'entendre China Moses, fille de Dee Dee Bridgewater. Cette dernière était également venue il y a quelques décennies au festival." Le talent est donc aussi une affaire de famille, comme le prouve Nash dans un concert piano/voix de variété française jazzy, qui assurera la première partie de son frère Mathieu Chedid le dimanche.

Pratique. Château de Blainville-Crevon. 35 à 45€. archeojazz.com.