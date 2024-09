Place du commerce. Changements en pagaille dans les environs de Caen

Les mots d'ordre cette semaine sont famille et amis. Des commerces ont ouvert, changé, ou innové à Caen et ses environs, le tout dans une ambiance conviviale. Vous faire tailler la barbe par deux meilleurs amis, déguster une galette chez un couple, ou goûter aux plateaux fromages de deux sœurs : voilà tout ce qui vous attend !

Dans le centre-ville d'abord, face au château de Caen, deux amis ont ouvert leur barber shop : "On avait ce projet depuis très longtemps, et on l'a fait dans un univers au style rétro américain, et une atmosphère fun et amicale", témoigne le cogérant Loann Le Gall.

Commerce en famille !

Du côté du centre commercial Carrefour Hérouville, Claire et Adrien Pinel ont repris la brasserie Le Central. "Chez nous, c'est une bonne ambiance, familiale, avec de bons produits", indiquent les nouveaux gérants. Enfin, plus d'excuses pour oublier l'apéritif la prochaine fois que vous serez invités. La Crémerie des Frangines a pensé à vous, en installant aux Rives de l'Orne un distributeur de plateaux de charcuterie, fromages, terrines… Fini les faux-fuyants !