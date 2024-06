[Photos] Près de Caen. Cette cueillette de fraises fait un carton : "Elles sont énormes, je n'ai jamais vu ça !"

S'il y a un bien un fruit qui fait l'unanimité, c'est la fraise ! Tous étaient réunis, mercredi 12 juin dans l'exploitation familiale reprise par Alexis Vandoorne à Cambes-en-Plaine, avec un seul but : cueillir les plus belles, et les manger. En mars dernier, l'intéressé a planté 14 000 pieds de fraisiers sur un demi-hectare de terrain. Tous les mercredis entre 14h et 18h, et les samedis entre 10h et 12h et 15h et 18h, il propose aux clients de venir cueillir leurs fruits, avant de leur vendre 6€ le kg, "avec un tarif dégressif", ajoute-t-il.

Des fraises à perte de vue.

Autorisation de goûter

Marius, 4 ans et accompagné de sa maman et de sa mamie, vient "cueillir des fraises, car celles du jardin ne poussent plus à la maison, à cause de la tempête." S'il faut d'abord les payer pour les manger, en goûter une ou deux est toléré. Alors le jeune garçon ne s'en prive pas, tout comme Jean-Marc Desramé, plus loin, qui confesse "en avoir mangé deux en cachette !". Résultat ? "Elles sont excellentes et bien sucrées", affirme celui qui profite du beau temps pour ramasser des fraises. "Je pourrais même le faire pour les autres, j'ai le temps, je suis à la retraite !"

Marius, 4 ans, est un grand amateur de fraises !

Jean-Marc Desramé, tout sourire, devrait bien manger dans les jours à venir.

1h de route pour ces fraises

Quelques rangées de fraisiers plus loin, Bernadette et Jacques Touchard sont épatés par les fruits qu'ils trouvent. Ils ont fait la route depuis Flers, dans l'Orne, soit 70km. "Et encore, c'est ma sœur du Jura qui m'a avertie de cette cueillette", s'exclame l'Ornaise. Ils n'avaient prévu qu'une barquette, mais voilà qu'ils remplissent déjà la deuxième. "J'ai des fraisiers à la maison, mais rien à voir. Ici, elles sont énormes, je n'ai jamais vu ça", promet Jacques Touchard. Ces fraises seront parfaites avec du sucre et de la crème selon Bernadette Touchard, "puisqu'on est Normands quand même", ou alors en confiture, avec de la rhubarbe.

En provenance de Flers dans l'Orne, Jacques Touchard ne devait remplir qu'une seule barquette… Voilà qu'il s'attaque à la seconde !

Le public au rendez-vous

Dépassé par l'afflux de cueilleurs, Alexis Vandoorne n'avait certainement pas anticipé un tel succès pour son entreprise. Sur cette journée du mercredi, il estime avoir largement dépassé les 100 clients, avec au moins 350kg de fraises vendues. "Je vais devoir agrandir", sourit-il. "Mais les gens sont compréhensifs de devoir faire la queue."

Alexis Vandoorne et une cliente. Il n'a pas une minute à lui, les ventes s'enchaînent cet après-midi.