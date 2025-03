Assises du Calvados. La mère de famille empoisonne son fils et tente de l'étrangler puis se pend près de Caen

Le procès d'une mère de famille s'est ouvert hier, jeudi 27 mars, aux assises du Calvados. Il lui était reproché d'avoir empoisonné la nourriture du dîner le 17 mars 2022 et d'avoir essayé d'étrangler son fils aîné dans la nuit, à Cambes-en-Plaine, près de Caen. Elle comparaît libre.

Cet enfant, elle l'a eu avec un premier compagnon, et l'élève seule. Elle aura trois autres enfants avec un autre homme ensuite. Tous sont en garde alternée. Le 17 mars 2022, la femme est convoquée au collège de l'aîné pour des problèmes de discipline. Elle ressort très affectée de ce rendez-vous et se rend à la pharmacie pour acheter des somnifères et antidépresseurs prescrits par sa docteure.

Le fils vomit à plusieurs reprises

Elle prépare le repas et met ces comprimés dans la nourriture. Son fils aîné mange, mais la plus grande fille trouve que le riz a un goût de médicaments et n'en veut pas. Les petits ont un repas différent sans aucun rajout. Elle appelle le papa des trois derniers et il vient chercher ses enfants.

Le fils aîné fatigué va se coucher. Vers minuit, il se réveille et vomit. Sa mère le rejoint dans la chambre et lui donne quelques petits comprimés pour l'aider à dormir. Peu après, il vomit à nouveau et la trouve dans sa chambre avec un foulard. Elle tente de l'étrangler. L'ado attrape le foulard. Peu après, il entend des gémissements. Il voit sa mère dans la chambre de ses sœurs. Elle a un tee-shirt autour du cou et s'est pendue au barreau du lit. Il arrive à la détacher et appelle les pompiers.

Une très bonne mère

A leur arrivée, ils s'occupent de la malade et le garçon raconte cette histoire à une sapeur-pompier. La police est appelée et l'enfant et la mère sont conduits au CHU. A l'audience, l'accusée tente d'expliquer son geste.

Plusieurs témoins affirment que c'est une très bonne mère, et que ses enfants sont tout pour elle. Elle ne s'explique pas son comportement. Aujourd'hui, l'adolescent témoigne.

Changement dans ses propos

A la barre, revirement de situation. D'abord, le garçon dit son amour pour sa mère qui donne tout à ses enfants. Il sait qu'elle est chagrinée par ses problèmes au collège. Il raconte ce qu'il s'est passé et reconnaît que le riz avait un drôle de goût. Sa mère serait bien venue dans sa chambre, mais c'était pour lui donner des compléments alimentaires et non des médicaments. Elle a levé un foulard au-dessus de sa tête qu'il a attrapé, et ce n'était, selon lui, pas pour l'étrangler. Il l'a effectivement trouvée essayant de se pendre et a appelé les secours. Il ne comprend pas pourquoi il a donné une version différente aux pompiers. Le procès continuera vendredi 28 mars.