Handball. Les Vikings de Caen recrutent un Espagnol prometteur

C'est en soirée, mardi 11 juin, que les Vikings de Caen ont annoncé étoffer un peu plus leur effectif avec une recrue venue tout droit d'Espagne. Mario Dorado rallie le Calvados jusqu'en 2026 depuis le club de Cangas, en première division du pays. L'ailier gauche de 25 ans a la gâchette facile : il a inscrit 144 buts l'an passé, le plaçant dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat.

Grand pour son poste, l'Ibérique d'1,93m pour 80kg a été couronné également du trophée du plus beau but de la Liga Asobal, la première division espagnole. "Il est reconnu pour sa capacité à dynamiser les matchs", explique le Caen HB, qui espère qu'il apportera "sa fougue et son sens du spectacle à l'équipe".