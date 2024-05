Caen Handball. Jordan Allais prolonge, Yannis Mancelle revient

Après une saison difficile et un maintien acquis dans les ultimes rencontres, le Caen Handball prépare sa saison 2024/2025. Lundi 6 mai, le président Thomas Lamora et l'entraîneur Sébastien Quintallet ont présenté leur plan de recrutement et leurs objectifs pour la saison prochaine : ils visent les play-offs.

Yannis Mancelle, la gâchette

Si onze départs ont déjà été annoncés, sept recrues sont attendues. La première va ravir les supporters caennais. Il s'agit de Yannis Mancelle. L'ailier droit fait son retour chez les Vikings après une saison à Dijon en Starligue. Le joueur de 33 ans a déjà passé cinq saisons à Caen et s'engage cette fois-ci pour deux ans. Il découvrira également l'ambiance du Palais des sports de Caen la mer.

Dans le même temps, le Caen Handball a annoncé la prolongation de son capitaine emblématique Jordan Allais. Le pivot de 31 ans s'engage pour une année supplémentaire.