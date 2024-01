Caen Handball. Sébastien Quintallet remplace Roch Bedos à la tête des Vikings

Il y a urgence de résultats au Caen Handball. La formation caennaise est à la dérive en cette saison 2023-2024. Seulement deux victoires en 14 rencontres de championnat, et une 15e place synonyme provisoirement de descente en troisième division.

Alors, les dirigeants ont pris une décision forte ce lundi 8 janvier : Roch Bedos est démis de ses fonctions d'entraîneur principal. Arrivé en 2019, il reste néanmoins manager général des Vikings. Il est remplacé par Sébastien Quintallet, ancien professionnel et entraîneur expérimenté, passé notamment par l'US Ivry. Pendant trois ans et demi, il a coaché en première division, et est à créditer de deux montées dans l'élite.