Caen. Ambitieux, les Vikings concluent une préparation réussie

La préparation a été "ultra-positive", selon le capitaine du Caen Handball, Jordan Allais. Même son de cloche pour Sébastien Quintallet, son coach : "C'est très satisfaisant pour le moment." En ayant battu des équipes du haut de tableau de leur championnat (la JS Cherbourg et Pontault-Combault), mais aussi une équipe de première division (Créteil), les Vikings démarrent la saison sous les meilleurs auspices.

"Ce ne sont que des matchs de préparation, mais c'est important de les gagner, tempère le coach. Il y a eu beaucoup de mouvement à l'intersaison, on a essayé de construire une équipe solide défensivement, mais aussi complémentaire." Beaucoup de nouveaux joueurs, parfois des jeunes talents, parfois des profils d'expérience, vont connaître leur première au Palais des sports mercredi 4 septembre.

Dans la continuité de la préparation

En Coupe de France, les Vikings défient Chartres, solide formation de première division. "On a à cœur de faire un bon match, montrer une belle image. On espère avoir un Palais plein", ambitionne le capitaine. Son entraîneur relativise : "C'est un match, 60 minutes, si on peut les embêter, tant mieux. C'est une équipe qui nous est, a priori, supérieure sur le papier."

Si la coupe nationale n'est donc pas un objectif assumé des Vikings, celui de la qualification en play-offs l'est. Pour y participer, ils doivent terminer dans les neuf premiers de Proligue. "C'est l'objectif obligatoire, mais j'ai envie qu'on s'installe dans le top 6 pour franchir un vrai cap cette saison", ambitionne Sébastien Quintallet. Tout comme son joueur : "On doit se qualifier, mais en interne on est peut-être un peu plus ambitieux." Il ne reste plus qu'à confirmer. Premier match de championnat le 14 septembre contre Sarrebourg.