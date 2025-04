Handball. Les Vikings de Caen qualifiés en playoffs : "Nous voulons créer de l'émotion"

C'est certain, le Caen Handball terminera dans le top 9 de Proligue, et participera en fin de saison aux playoffs d'accession à la Starligue. "Objectif atteint à quatre journées de la fin : ce n'est pas rien", se félicite Thomas Lamora, le président, également heureux de l'engouement suscité par ses troupes. "Nous avons la meilleure affluence du championnat (3 442 spectateurs en moyenne), et même la quatrième meilleure de France !" Il y a cette saison environ 500 spectateurs de plus que l'année précédente lors de chaque rencontre.

Une deuxième partie de saison poussive

L'artisan derrière ce succès, le coach Sébastien Quintallet, veut "exister pendant ces playoffs, créer de l'émotion, vivre quelque chose avec le public". Si la deuxième partie de saison est poussive, expliquée en partie par un manque de fraîcheur physique, il entend régénérer ses troupes, et terminer la phase régulière par des succès. "Si on retrouve du jus, de l'abnégation, de la discipline, on peut batailler avec tout le monde ensuite", juge-t-il. Une chose est sûre, le public caennais répond toujours présent dans ce genre de moment.