Sport. Les Vikings et le Caen Basket Calvados parmi les meilleures affluences de France

Les avis sont plutôt unanimes : le Palais des sports de Caen la Mer est une réussite. Et ce ne sont pas les deux clubs résidents, le CBC et les Vikings, qui devraient dire le contraire. Les basketteurs ont annoncé ce dimanche 2 février être la troisième meilleure affluence de Pro B, avec 4 080 supporters en moyenne. Les Caennais ne sont battus que par Orléans (6 747, numéro un en France), et Boulazac (4 145), le leader du championnat.

Les handballeurs ne sont pas en reste

Surtout, 100% des matchs du CBC ont été disputés à guichets fermés au Palais des sports. De quoi pousser un peu plus les joueurs sur le parquet, qui réalisent une belle saison, tout comme les handballeurs. Les Vikings réalisent l'exploit d'avoir la meilleure affluence de Proligue, et d'intégrer le top 5 à l'échelle de la France.

Il y a, lors de chaque rencontre, environ 3 264 personnes dans les gradins. De quoi placer le Caen Handball à la quatrième place, derrière Nantes, Chambéry et Limoges, mais devant Montpellier ou le PSG, des équipes historiques. "Ce classement est une immense fierté pour nous", a d'ailleurs réagi Thomas Lamora, le président des Vikings.