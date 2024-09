Bonne table près de Rouen. Daxingbar, nouvelle cantine vietnamienne

Les amateurs de la cuisine venant d'Asie vont être servis. Depuis octobre, le restaurant Daxingbar propose à sa carte tout un panel de plats vietnamiens. Il se situe dans le centre-ville d'Elbeuf, près de Rouen. A l'intérieur, la décoration est plutôt épurée : des murs blanc et rouge brique avec des chapeaux pointus asiatiques en paille accrochés. Pour apporter un peu de modernité et de chaleur au lieu, des luminaires en rotin ont été installés. Ils apportent aussi une ambiance tamisée à la pièce.

Des plats traditionnels vietnamiens

Au niveau du menu, pas de surprise, on est bien dans un restaurant vietnamien. Le phô, la soupe traditionnelle à base de bouillon, de bœuf et de nouilles de riz, est à la carte, comme le bo-bun, un autre plat emblématique, à base de vermicelles de riz, bœuf, carottes râpées, coriandre et concombre. Deux formules sont proposées, l'une déclinée avec entrée-plat ou plat-dessert à 13,90 euros et l'autre, complète, à 16,90 euros. Lors de ma venue, je me laisse tenter par cette dernière. En entrée, je déguste de délicieux nems à la crevette, trois au total, bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. En plat, souhaitant découvrir autre chose que les spécialités mentionnées ci-dessus, je choisis le poulet impérial, un peu épicé, avec des poivrons verts et servi avec du riz. L'ensemble se marie très bien et la portion est très généreuse. En dessert, je jette mon dévolu sur une spécialité à base de perles de tapioca, banane et lait de coco. Elle n'est pas trop sucrée et bien réalisée.

Ruinan et Nicoleta Xu sont à la tête de Daxingbar. "Notre spécialité, c'est surtout le phô, la soupe vietnamienne traditionnelle et le bo-bun, qu'on nous demande aussi beaucoup", indique Nicoleta. Plusieurs variantes sont aussi à la carte pour varier les plaisirs. Une très belle adresse riche en saveurs et accessible à découvrir !

Pratique. 33 rue Guynemer à Elbeuf. Tél. 09 83 89 98 35. Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30, sauf le lundi.