[En images] Arromanches. Le show aérien de la Patrouille de France a attiré la foule

Il fallait prendre son mal en patience pour rejoindre et repartir d'Arromanches samedi 8 juin. La commune et son port artificiel qui a joué un rôle majeur pendant la seconde guerre mondiale ont été survolés par la Patrouille de France. De nombreux touristes se sont déplacés pour admirer le spectacle dans le ciel puisqu'environ 150 000 personnes ont assisté aux démonstrations de voltige avec des Spitfires, des Rafales de l'Armée Belge accompagnés d'un A400M et pour finir la Patrouille de France.

De nombreux spectateurs ont assisté au show de la Patrouille de France. - Julien Forte

150 000 spectateurs

Pour repartir, les automobilistes ont dû patienter plus de trois heures. Mais les spectateurs qui se sont rendus sur place ont pu profiter du beau temps et admirer tous ces avions mythiques. Giulia et Alessio, deux enfants assis sur la colline pour regarder le show, avaient les yeux émerveillés devant ce spectacle : "C'était vraiment génial de voir la Patrouille de France avec les couleurs de la France faire de la voltige. C'était extraordinaire".

Moment de voltige avec la Patrouille de France. - Julien Forte

Petits et grands ont immortalisé le moment brandissant appareils photos et téléphones. Le dernier meeting aérien avait eu lieu en 2019, pour le 75e anniversaire du Débarquement.