Caen. En images : la Patrouille de France survole le CHU

Elle a donné le sourire aux patients et au personnel de l'hôpital. A 16h50 pétantes ce vendredi 7 juin, la Patrouille de France a survolé le CHU de Caen avant d'aller se poser à l'aéroport de Caen-Carpiquet. Revivez en images cet événement :

L'image du jour : la Patrouille au-dessus du CHU.

Elle s'est ensuite posée à l'aéroport de Caen-Carpiquet.

Le spectacle plaît toujours au public.

Un show express qui a été apprécié par les blouses blanches du plus grand hôpital de Normandie. Marie Hervieu, éducatrice spécialisée en pédiatrie est ravie. "C'était impressionnant ! On aurait aimé que ça dure plus longtemps !" sourit-elle. Pour eux, c'est une manière de profiter des commémorations du 80ème anniversaire autrement. "Cela a permis faire participer nos jeunes patients hospitalisés au D-Day car ils ne voient les informations qu'à la TV". De nombreux Caennais ont levé la tête au moment du passage des dix avions.

La réaction d'une soignante Impossible de lire le son.

Le spectacle n'est pas fini puisque samedi 8 juin, un meeting aérien de la Patrouille de France est prévu à Arromanches dès 14h30. Un conseil : venez en fin de matinée ou privilégiez le vélo. Ce type d'événement rassemble toujours des milliers de spectateurs.