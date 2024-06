Caen. Surprise, la Patrouille de France survole le CHU cet après-midi

Levez la tête autour de Caen cet après-midi ! La Patrouille de France réalise une nouvelle performance surprise ce vendredi 7 juin. Les pilotes survoleront le CHU à 16h50 précisément, avec dix appareils. Un spectacle aérien qui s'inscrit dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie et de la Libération.

"Pour les quelque 2 000 patients accueillis quotidiennement, dont 130 enfants, ce survol par l'un des fleurons militaires nationaux sera un moyen inédit d'assister et de participer aux festivités, et pour les 7 000 professionnels soignants et non soignants un salut exceptionnel de leur engagement", précise l'établissement hospitalier.

La Patrouille de France a déjà survolé Omaha Beach la veille, lors du discours d'Emmanuel Macron à Saint-Laurent-sur-Mer. Demain, les Alphajets seront dans le ciel d'Arromanches-les-Bains, pour un spectacle aérien très attendu.

• A lire aussi. Normandie. La Patrouille de France de passage trois fois cet été : découvrez où